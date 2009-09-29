МВС Росії не відмовляється від планів купити ліжко, прикрашене золотом

МВС Росії не відмовляється від планів купити ліжко, прикрашене чистим золотом.

За даними газети «Ведомости», вже затверджено постачальника меблів для міністерства.

Шикарний гарнітур з`явиться швидше за все в домі прийомів МВС у Срібному бору. Саме для нього, а також для департаменту економічної безпеки отримають меблі за рахунок федерального бюджету. Заявка міністерства внутрішніх справ перевищує суму в 24 мільйони рублів. Всупереч піднятому в пресі галасу міліціонери все-таки вирішили провести конкурс на поставку «ліжка з вишні, декорованого ручним різьбленням, покритим «тонким шаром золота вищої проби. Результати відкритого конкурсу повинні оголосити через декілька днів, проте переможець став очевидним вже після процедури розкривання конвертів із заявками від постачальників, пише видання. Дві фірми відсіяли через невідповідність оголошеним умовам конкурсу, у підсумку залишилася лише одна компанія - "Офісний комфорт". Вона погодилася поставити МВС меблі за нижчою ціною. У міністерстві раніше пояснювали, що позолочене ліжко їм потрібне для прийомів високопоставлених іноземних гостей. За словами начальника управління інформації МВС РФ Валерія Грибакіна, дешевше один раз відремонтувати і обставити дім прийомів, ніж кожного разу знімати номери у п`ятизіркових готелях, нагадує Лента.ру.

У Держдумі обіцяли відправити депутатський запит на ім`я керівництва МВС. Проте тепер член думського комітету з безпеки Михайло Старшинов пропонує почекати перевірки закупівель МВС РФ Рахунковою палатою.

Эхо Москвы