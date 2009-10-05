У Таїланді зійшов з колії пасажирський потяг: є жертви

У Таїланді в районі курортного міста Хуахін зійшов з колії пасажирський потяг.

Внаслідок катастрофи загинули сім осіб, понад 100 пасажирів отримали поранення різного ступеня важкості, передає державний "Канал-9".

З колії зійшли 10 з 15-ти вагонів потягу. Поранених було доставлено у лікарні, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Сім осіб загинули, всі вони жителі Таїланду. Близько 45 осіб було доставлено у найближчі лікарні", - повідомив представник місцевої поліції Кришна ЯМСАВЕН.

Лікарі не виключають, що число жертв може зрости, відзначає NEWSru.

Причини трагедії поки не повідомляються, проте відомо, що в районі аварії йшли сильні зливи. Сполучення потягів на півдні країни перервано, очікується, що рух буде відновлено у вівторок.