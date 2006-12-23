В Афганістані убитий один з лідерів Талібану

Командування коаліційних сил в Афганістані в суботу заявило про знищення одного з лідерів руху "Талібан", передає AFP. За словами військових, мулла Ахтар Мохаммад Османі (Akhtar Mohammad Osmani, за іншими даними - Усмані), був ліквідований 19 грудня в провінції Гельманд.

У командуванні коаліції заявляють, що Османі був представником "верхівки" руху "Талібан" і був тісно пов`язаний з Усамою бен Ладеном, а також з Гільбеддіном Хекматіяром (Gulbuddin Hekmatyr), одним з лідерів талібів, що надає допомогу афганським бойовикам.

Мулла Османі був убитий у результаті авіаційного удару по автомобілю, де був він сам і двоє невідомих, які також загинули.

Докладнішої інформації про операцію коаліційних сил не наводиться. 20 грудня інтернет-видання Gulf News повідомляло про смерть Атхара Усмані (Athar Usmani), секретаря пакистанської політичної партії "Рух Муттахіда Каумі" (MQM, Muttahida Qaumi Movement). Однофамільця мулли Османі застрелили двоє невідомих у місті Равалпінді (Rawalpindi).

Лента.ру