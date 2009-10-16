Британський аудитор підтвердив гігантські запаси газу в Туркменії

Президент британської аудиторської компанії Gaffney, Cline & Associates Пітер ГАФФН в Ашгабаті підтвердив наявність в Туркменії гігантських запасів природного газу. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Туркменське телебачення.

Експерти компанії, яка проводила аудит газових родовищ Туркменії, оцінюють запаси родовища Південний Іолотань-Осман на південному сході країни до 14 трильйонів кубометрів газу, сказав П.ГАФФНІ, який взяв участь у Міжнародному інвестиційному форумі в Ашгабаті 15 жовтня.

"Це виводить родовище Південний Іолотань-Осман по запасах сировини на четверте місце у світі", - заявив П.ГАФФНІ.

13 жовтня російська газета "Время новостей" повідомила, що дані про запаси відкритого в 2007 році гігантського родовища газу Південний Іолотань-Осман на південному сході Туркменії могли бути завищені в два-три рази через некомпетентність туркменських експертів. Помилки у геологорозвідувальних даних, за інформацією газети, призвели до звільнення міністра нафтогазової промисловості Аннагули ДЕРЬЯЄВА та інших керівників галузі у понеділок, 12 жовтня.

Запаси газу родовища Південний Іолотань-Осман спочатку оцінювалися Туркменією у сім трильйонів кубометрів. Пізніше статус "гігантського" за родовищем закріпила компанія Gaffney, Cline & Associates, яка провела його незалежний аудит. Британці, як пише "Время новостей", оцінили його запаси в 4-14 трильйонів кубометрів. До відкриття цього родовища всі доведені запаси природного газу в Туркменістані не перевищували семи трильйонів кубометрів.