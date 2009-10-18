Збройні сили Ірану загрожують помститися за теракт США

Збройні сили Ірану загрожують помстою за теракт на півдні Ірану, який забрав життя 31 людини, зокрема високопоставленого воєначальника, і звинувачують США і Велику Британію в причетності до нього, повідомив Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Терорист-смертник в неділю привів в дію вибуховий пристрій біля воріт конференц-залу в місті Сарбаз провінції Сістан і Белуджистан поблизу автомобіля, в якому сидів заступник голови сухопутних сил Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Серед загиблих також кілька офіцерів КВІР, перехожих і старійшин племен.

Генштаб збройних сил звинуватив в організації вибуху "терористів", яким допомагали "великий Сатана Америка і його союзник Британія".

"Недалекий той час, коли ми помстимося, і белуджі вичистять цей регіон від терористів і злочинців", - цитує напівофіційне агентство Ірану FARS заяву збройних сил країни.

Спікер іранського парламенту Алі Ларіджані раніше заявив про причетність США до вибуху, проте Білий дім категорично відкинув всі звинувачення.

Крім того, державне телебачення Ірану також поширило заяву неназваного інформованого джерела, в якому йшлося, що за терактом на півдні Ірану безпосередньо стоїть Велика Британія нагадує РІА "Новости".

Тим часом міністерство закордонних справ Ірану викликало в неділю високопоставленого представника посольства Пакистану.

"Міністерство заявляє, що є свідчення того, що винні в цьому нападі прийшли до Ірану з Пакистану. Пакистанський представник запевнив Тегеран, що його країна вживе всіх можливих заходів, щоб забезпечити безпеку кордону з Іраном", - передає телеканал Press TV.

Місцеві ЗМІ передали після вибуху в неділю, що угруповання суннітських повстанців Jundollah взяло на себе відповідальність за теракт. Раніше іранські власті вже звинувачували Пакистан в тому, що на його території знайшли притулок члени цього угруповання.