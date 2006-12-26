Лукашенко пояснює непоступливість Росії щодо ціни на газ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО визнав сьогодні, що білоруському уряду «дуже складно даються переговори щодо поставок російських газу і нафти».

Як передає ІТАР-ТАСС, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час призначення ряду керівників державних органів.

Президент Білорусі вважає, що проблеми в переговорах носять суто економічний, а не політичний характер. «Вся справа в економіці, в грошах, а все решта нікого не цікавить», - сказав він.

«Нам дуже важко даються переговори щодо поставок природного газу з Росії, дуже важко йдуть переговори щодо поставок нафти для переробки на наших заводах. То там, то тут виникають питання щодо поставок білоруських товарів у Росію», - додав О.ЛУКАШЕНКО.

Разом з тим, глава Білоруської держави стверджує, що на Білорусь чиниться «сильний тиск». «Накати на Білорусь дуже серйозні. І чим більше ми матимемо успіхів в економіці, а ми їх маємо, їх видно і відчутно, тим більше за нас будуть тиснути, причому з різних боків», - вважає Президент Білорусі.

На думку О.ЛУКАШЕНКА, «це відбувається тому, що конкуренція посилюється, і не всі товари можуть конкурувати з білоруськими, які розкуповуються, і це не влаштовує певних посадовців у Росії, а також в інших організаціях». Саме тому, вважає він, відбувається «весь цей тиск в Євросоюзі, і деякі нападки з боку окремих російських товаровиробників».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російська компанія «Газпром» і Білорусь не домовилися про обсяги і ціну поставок російського газу в 2007 році. Термін дії контракту на поставку в Білорусь російського газу закінчується 31 грудня 2006 року. Проте офіційний представник ВАТ «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що переговори будуть продовжені до кінця року. «Переговори з першим віце-прем`єром Білорусі Володимиром СЕМАШКОМ, на жаль, завершилися по суті нічим. Всі ті пропозиції, які були зроблені «Газпромом», і, по суті, забезпечують дуже комфортні умови для Білорусі для переходу на ринкові ціни впродовж чотирьох років - ми були готові погодитися на ціну в 110 доларів за тисячу кубометрів, при створенні СП з «Білтрансгазом» - не зустріли порозуміння білоруських колег», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Напередодні російська компанія «Газпром» пригрозила Білорусі припинити поставки газу з 2007 року через відсутність домовленостей про обсяги і ціну поставок. Білорусь в 2006 році купує у Росії природний газ по 47 доларів за тисячу кубометрів. Це істотно нижче за середню експортну ціну, за якою російський монополіст поставляє газ зарубіжним клієнтам.

Раніше заявлялося, що починаючи з 1 січня 2007 року, «Газпром» має намір продавати Білорусі газ за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів. Білорусь є важливою транзитною країною для транспортування блакитного палива з Росії до Західної Європи.