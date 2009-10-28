З борту американського військового корабля обстріляли узбережжя Польщі

Сьогодні з борту американського військового корабля USS RAMAGE, який прибув до Польщі на навчання, здійснено три постріли в сторону міста Гдиня.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

За словами одного із очевидців інциденту, в результаті пострілів ніхто не постраждав.

«У порту в Гдині було обстріляно портові склади. За офіційною версією, під час чищення зброї...», - повідомляє телеканал.

Справу не коментують ні поліція, ні військова прокуратура, яка розпочала слідство в цій справі.

Інцидентом також займається військова жандармерія, прес-секретар якої Марчін ВЯНЦЕК підтвердив інформацію про постріли та запевнив, що ніхто не постраждав, а також не було завдано жодних збитків.

За даними польських медіа, постріл здійснено із стрілецької зброї.

Військовий морський аташе Посольства США Том ВІЛЬЯНСОН повідомив порталу trojmiasto.pl, що військова жандармерія отримала зброю, з якої було здійснено постріли, а сам військовий корабель знаходиться поблизу порту, де очікує завершення розслідування інциденту.

За даними TVN24, USS Ramage, який є одним із найсучасніших американських військових кораблів, брав участь у спільних з польськими моряками військових навчаннях на балтійському морі.

Інцидент стався, коли корабель залишав порт у Гдині.

Екіпаж корабля - 250 осіб, у тому числі 5 жінок.