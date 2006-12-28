У Багдаді вже встановили шибеницю для Хусейна

Колишнього президента Іраку Саддама Хусейна буде страчено найближчими днями, повідомляє арабська газета "Аль-хаят", що виходить у Лондоні, з посиланням на джерела в уряді Іраку.

За даними газети, в "зеленій зоні" Багдада, що особливо охороняється, де знаходяться урядові будівлі, посольства США і Великобританії, вже встановлена шибениця, а поліція переведена на посилений режим несення служби.

У четвер Вищий кримінальний суд Іраку опублікував указ про виконання смертного вироку, винесеного Хусейну.

За правилами Вищого кримінального трибуналу Іраку, вирок мають виконати протягом 30 днів після ухвалення.

У адміністрації президента Іраку заявили, що рішення апеляційного суду Іраку остаточне і не вимагає схвалення президента Джаляля Талабані.

Екс-президент Іраку Саддам Хусейн, засуджений до страти, заявив, що піде на страту "як мученик", передають французькі ЗМІ.

Це заяву Хусейн зробив в обнародуваному в середу в "листі до іракського народу", достовірність якого була завірена адвокатами засудженого.

"Я приношу себе в жертву. Якщо цього хоче Бог, він накаже мені встати в ряди мучеників і справжніх людей", - пише Хусейн.

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