Абхазія приводить війська у стан підвищеної бойової готовності

Війська Абхазії частково приведено в стан підвищеної бойової готовності, повідомив РІА “Новости” по телефону міністр закордонних справ невизнаної республіки Сергій ШАМБА.

"Президент БАГАПШ дав команду частково привести війська Абхазії в бойову готовність у зв`язку із загостренням ситуації в Гальському районі", - сказав С.ШАМБА.

Він нагадав, що у четвер представники так званого абхазького уряду у вигнанні звернулися до влади Грузії з проханням захистити грузинське населення в Гальському районі, яке нібито зазнає утисків від влади Абхазії.

"Це нагадує ситуацію напередодні війни в 1992 році, коли ці ж люди зверталися до офіційного Тбілісі з проханням ввести війська до Абхазії. Тоді ці події призвели до грузино-абхазської війни. В даному випадку картина повторюється, і для нас це тривожний сигнал", - сказав С.ШАМБА.

Він також відзначив, що зараз у Гальському районі правоохоронні органи Абхазії працюють в надзвичайній ситуації, яка виникла після терактів, у результаті яких загинули декілька абхазьких міліціонерів.

У свою чергу в Тбілісі стверджують, що абхазькі спецназівці в селі Отобая Гальського району невизнаної республіки в четвер заарештували 48 місцевих грузин і відвезли їх до Галі.

Як заявив агентству Новини-Грузія заступник начальника грузинської адміністрації Гальського району Георгій ЛОМІЯ, "всіх затриманих у віці від 16 до 35 років грубо заштовхали у вантажівку і відвезли в Галі".

За даними Г.ЛОМІЯ, "вранці в село Отобая було введено близько 200 озброєних співробітників абхазької міліції, які обшукували будинки місцевих жителів і поводилися щодо них дуже агресивно".

У свою чергу в Сухумі спростовують інформацію про арешти грузин і говорять, що в районі проводилася перевірка документів. "У деяких селах Гальського району проводиться перевірка паспортного режиму", - повідомив РІА “Новости” повноважний представник президента Абхазії в Гальськом районі Руслан КІШМАРІЯ.