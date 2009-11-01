До України надійшла перша гуманітарна допомога з Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, це стало можливим завдяки домовленостям Президентів України та Польщі Віктора ЮЩЕНКО та Леха КАЧИНСЬКОГО.

Зокрема, вона повідомила, що сьогодні протягом дня відбувались телефонні розмови двох президентів, в ході яких обговорювалось питання надання такої допомоги. Л.КАЧИНСЬКИЙ висловив готовність надати допомогу західним областям України, які найбільше потерпають від епідемії.

І.ВАННИКОВА повідомила, що Польща надішле до України велику кількість препарату «Таміфлю», один мільйон марлевих пов’язок. Від себе Л.КАЧИНСЬКИЙ пообіцяв передати Україні із своєї президентської лікарні 300 тестів на виявлення штаму вірусу.

Також польський президент пообіцяв посприяти у наданні Україні мобільних діагностичних лабораторій.

Більше того, за словами І.ВАННИКОВОЇ до Львівської області вже надійшла перша частина гуманітарної допомоги. Це апарат штучного дихання, 100 тисяч марлевих пов’язок та препарат «Таміфлю».