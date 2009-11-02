Зайнялася нафтова платформа в Індійському океані

У Тиморському морі біля північно-західного узбережжя Австралії зайнялася нафтова платформа таїландської компанії PTT Exploration & Production.

Як повідомляє агентство Reuters, пожежа почалася під час робіт з ліквідації витоку нафти, яку не вдається усунути вже близько двох з половиною місяців. Ніхто з робітників на платформі не постраждав.

За даними агентства Bloomberg, з 21 серпня, коли на платформі виявили витік, в морі вилилося більше 28 тисяч барелів сирої нафти. Уряд Австралії випустив звіт з попередженням про можливу шкоду для довкілля. Платформа розташована в районі, де мешкають дельфіни, кити, черепахи та морські змії.

Видатки на ліквідацію витоку вже склали приблизно 162 мільйонів доларів. На аварійних роботах зайнято більше 300 осіб.

Лента.ру