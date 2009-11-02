У білоруських школах продовжать канікули через грип

Шкільні канікули через зростання захворювань на грип планується продовжити у ряді міст Білорусії: Молодечному, Жлобині, Бобруйську, кількох містах Брестської області, - повідомила журналістам у неділю в Мінську заступник міністра охорони здоров`я - головний державний санітарний лікар Білорусії Валентина Качан.

Водночас заступник міністра зазначила, що не йдеться про те, щоб вживати якісь жорсткі обмежувальні заходи.

За її даними, установи Мінохоронздоров`я реєструють зростання захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції до 30%.

"На гострі респіраторні вірусні інфекційні захворювання хворіють переважно діти від 5 до 14 років. У них захворюваність перевищує майже в 7 разів за відносними показниками рівень захворюваності серед дорослих", - констатувала Качан.

У зв`язку з цим, повідомила вона, проводяться попереджувальні заходи в школах і дитячих садах.

Міністерство охорони здоров`я Білорусі вже повідомило, що кількість тих, хто заразився вірусом A/H1N1, збільшилася до 59. У п`ятницю Міністерство повідомляло про 39 зареєстрованих випадках.

РІА "Новости"