Першу смерть від грипу A/H1N1 зафіксовано в Австрії, жертвою захворювання стала 11-річна дівчинка, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на австрійське радіо.

Вона померла в тірольській лікарні у понеділок увечері, куди була доставлена минулої середи. Ще в понеділок вдень лікарі повідомили про критичний стан юної пацієнтки - у неї відмовила легеня, почалися перебої з кровоносною системою. Постачання кисню до організму здійснювалося лише за допомогою медичного устаткування.

За даними австрійського міністерства охорони здоров`я, на 23 жовтня ц.р. в Австрії підтверджено 421 випадок захворювання так званим свинячим грипом. У 78% з них йдеться про хворих у віці до 30 років. Більше за все випадків зараження зареєстровано у Відні. Випадки передачі інфекції на території Австрії вкрай рідкісні, переважно люди привозять захворювання з-за кордону, наголошує австрійське Міністерство охорони здоров`я.

З 27 жовтня в Австрії проводиться кампанія щеплення від грипу A/H1N1. Поки що прищеплюються люди, які належать до так званих груп ризику, перш за все медпрацівники, а з 9 листопада таку процедуру пройдуть всі охочі.

Щеплення небезкоштовне, але, враховуючи медичну страховку, яка в Австрії є обов`язковою для всього населення, коштуватиме процедура лише 4,9 євро.

В Австрії для щеплень застосовуватиметься препарат "Гельвапан", схвалений Єврокомісією.

Для цих цілей куплено 16 мільйонів доз вакцини.