Угорщина направить в Україну вакцину проти грипу А/H1N1

Угорщина направить в Україну 20 тис. одиниць вакцини проти грипу А/H1N1.

Про це повідомив у вівторок прем`єр-міністр Угорщини Гордон БАЙНАЇ, передає РІА “Новости” з посиланням будапештське радіо.

Глава кабінету міністрів зробив цю заяву під час власної процедури щеплення від небезпечного вірусу в медичному кабінеті національного парламенту.

Г.БАЙНАЇ обізнаний, що наразі вакцина надійшла далеко не в усі аптеки Угорщини. Проте, за його словами, направлення вакцини проти грипу в Україну не позначиться на постачанні цим видом лікарських препаратів самої Угорщини.

«На сьогоднішній день в країні вироблено понад 3,4 млн. одиниць вакцини. Цього зараз цілком достатньо. Проблема полягає в транспортуванні лікарських препаратів, і її буде вирішено в найкоротші терміни», - підкреслив прем`єр.