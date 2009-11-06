Cвиня заразилася грипом A/H1N1 від людини

Випадок зараження свиней грипом A(H1N1) від людини був зафіксований науковцями Університету Гонконгу, повідомляє у четвер Управління продовольства і здоров`я Гонконгу.

Вірус свинячого грипу був виявлений на зразках, взятих у двох свиней на одному з м`ясокомбінатів міста.

Медики повідомляють, що людям не слід боятися вживати в їжу свинину, оскільки вірус грипу гине при температурі 70 градусів, і, таким чином, зараження через приготовлені належним чином продукти виключене. Поширення вірусу на свиней, за твердженням медиків, також не розглядатиметься як факт посилення захворюваності.

На свинофермах Гонконгу, які утримують тварин як місцевого походження, так і завезених з КНР, введено посилений контроль. Фахівці перевірятимуть свиней перед забоєм і м`ясо - після забою.

РІА “Новости”