У Молдові третій випадок смерті від грипу А/Н1N1

У Молдові зареєстрований третій випадок смерті від грипу А/Н1N1, повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві охорони здоров`я країни.

Від "свинячого" грипу напередодні у реанімаційному відділенні районної лікарні м. Чадир-Лунга на півдні Молдови помер 46-річний чоловік. Він повернувся 21 жовтня 2009 р. з поїздки до Москви і був доставлений у лікарню у тяжкому стані 4 листопада. Фахівці кажуть, що він дуже пізно звернувся по медичну допомогу.

Перший випадок смерті пацієнта, хворого на грип A/H1N1, був зареєстрований у Молдові 23 жовтня, коли помер чоловік у віці 50 років, який повернувся з Польщі. Про другий випадок смертельного результату від грипу A/H1N1 було повідомлено 3 листопада, помер 35-річний чоловік з м. Дрокія, який повернувся з поїздки до Москви.

За останніми даними, в Молдові було підтверджено 174 випадки захворювання на грип A/H1N1).