Якщо Іран не одержить російські ракети, то сконструює свої

Високопоставлений іранський парламентарій заявляє, що Тегеран здатний в недалекому майбутньому налагодити серійне відтворення російських зенітно-ракетних комплексів С-300, якщо Росія не виконає свої зобов`язання щодо постачання цієї системи. "Іран не та країна, яка залишає без уваги невиконані обіцянки", - попередив голова комітету із зовнішньої політики і національної безпеки іранського меджлісу Алаеддін Боруджерді, чиї слова наводить місцевий телеканал Press TV.

"Росіяни повинні виконати свої зобов`язання щодо постачання системи протиповітряної обороної, яку Іран використовуватиме суто в оборонних цілях", - сказав А.Боруджерді.

Москва і Тегеран уклали контракт на постачання комплексів С-300 в грудні 2007 р., проте ці системи так і не були поставлені до Ірану. Оглядачі зв`язують нинішню невизначеність у питанні постачань С-300 із зусиллями адміністрації Барака Обами, яка активно намагається консолідувати позиції США і Росії з іранської проблеми.

Останнім часом іранські політики та військові неодноразово висловлювали своє незадоволеніня через затримку у постачанні російських комплексів С-300.

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