В Антарктиді застряг російський криголам з пасажирами

Криголам «Капитан Хлебников» спізнюється з поверненням з круїзу з туристами в Антарктиді.

Як повідомляє «Морський Бюлетень - Совфрахт», судно застрягло в крижинах.

Пасажирам ніщо не загрожує. Усього їх 105 осіб, головним чином громадяни Великої Британії.

«На даний час їх розважають додатковими лекціями учені, також на борту судна знаходиться знімальна група «Бі-Бі-Сі», яка веде зйомки фільму «Замерзла планета», - йдеться в повідомленні.

Газета.ру