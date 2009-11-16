В Антарктиді застряг російський криголам з пасажирами
08:26, 16 листопада 2009Світ
2592 0
Їх поки розважають лекціями
Криголам «Капитан Хлебников» спізнюється з поверненням з круїзу з туристами в Антарктиді.
Як повідомляє «Морський Бюлетень - Совфрахт», судно застрягло в крижинах.
Пасажирам ніщо не загрожує. Усього їх 105 осіб, головним чином громадяни Великої Британії.
«На даний час їх розважають додатковими лекціями учені, також на борту судна знаходиться знімальна група «Бі-Бі-Сі», яка веде зйомки фільму «Замерзла планета», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter