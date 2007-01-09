В Іраку розстріляли співробітника ЮНІСЕФ

В Іраку вбили співробітника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає РІА «Новости».

За даними ЮНІСЕФ, інцидент стався у понеділок у Багдаді. Автомобіль 52-річного інженера Джанана Джаберо (Janan Jabero) був обстріляний невідомими озброєними людьми. Мотиви вбивства співробітника ЮНІСЕФ залишаються невідомими, додали у фонді.

Д.Джаберо став другим співробітником Дитячого фонду ООН, убитим в Іраку з початку окупації країни в 2003 році. У серпні 2003 року під час теракту проти представництва ООН у Багдаді, жертвами якого стали 22 особи, загинув громадянин Канади, який працював на ЮНІСЕФ. Після цих подій ООН ухвалила рішення про виведення більшої частини свого персоналу з Іраку.

На даний час співробітниками ЮНІСЕФ в Іраку є 87 осіб, всі вони - громадяни Іраку.