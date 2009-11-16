Європа хоче від Москви політичних гарантій щодо поставок газу

13:25, 16 листопада 2009
Світ
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Питання відкладене на саміт ЄС-Росія

Єврокомісія сподівається отримати політичні гарантії від Росії, що та не зменшуватиме поставок газу у випадку кризових ситуацій з транзитними країнами.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Питання гарантій відкладене на саміт ЄС-Росія, і ми сподіваємося їх отримати на базі угоди, підписаної сьогодні”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Єврокомісії не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві було підписано Меморандум про механізм раннього попередження у сфері енергетики.

Механізм раннього попередження покликаний забезпечити стійке і безперешкодне енергопостачання, попередження і подолання з мінімальними негативними наслідками надзвичайних ситуацій у сфері енергетики.

На початку цього року Європа протягом двох тижнів не отримувала російський газ через територію Україну внаслідок відсутності домовленостей щодо постачання газу між Москвою та Києвом.

 

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