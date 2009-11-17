Брюс Джордж: значна частина українців усвідомлює себе росіянами

Складність України полягає в тому, що значна частина її населення усвідомлює себе радше росіянами, ніж українцями. Про це в інтерв’ю радіо "Свобода” повідомив лідер британської делегації в Парламентській асамблеї (ПА) НАТО Брюс ДЖОРДЖ.

“Якщо українці відповідатимуть усім вимогам, необхідним для приєднання до НАТО, і, головне, якщо вони хотітимуть набути членства (бо ніхто їх до цього насильно не примушує), то ми почнемо вступний процес”, - додав він. Проте, за словами Б.ДЖОРДЖА, у нього є одне побоювання. “Росіяни пішли війною на Грузію, бо розізлилися на те, що грузини вже не є частиною старої російської імперії. Без сумніву, їх іще більше обурить, коли частина землі, звідки, як вони вважають, походить і їхнє коріння, остаточно вийде з-під їхнього впливу і перебуватиме під впливом НАТО”, - зазначив лідер британської делегації в ПА НАТО.

Він також зазначив, що йому видаються загрозливими ті процеси, які відбуваються в Росії “стосовно не лише грузинів, але й усіх країн колишнього Радянського Союзу та його сусідів”. “Усе, що роблять росіяни останнім часом, на мій погляд, неприйнятне і не викликає до їхньої країни ніяких симпатій. Нині слід бути дуже обережними”, - зазначив Б.ДЖОРДЖ.

“Боюся, що навіть деякі країни НАТО нині вагаються, чиїм союзником їм бути. Росіяни ж ведуть дуже хитру гру: вони притягують до себе держави взамін на гарантії постачання нафти та газу”, - додав він.

За його словами, наслідки вторгнення росіян до Грузії виявляються й нині. “Деякі країни хочуть забути про це, інші переконують, що Грузії не місце в НАТО, бо вона ненадійна”, - зазначив Б.ДЖОРДЖ і додав, що він притримується протилежної думки. “Без жодного сумніву, союз НАТО якомога швидше повинен надати Грузії членство. Вважаю, що це має статися вже незабаром”, - зазначив лідер британської делегації в ПА НАТО. “Ми повинні показати росіянам, що за вторгненням до суверенної країни настає розплата. За все: за наближення до столиці на 50 кілометрів, за гру м’язами й хизування з огляду на поразку та приниження іншої країни. Ми повинні показати Росії, що вона поводиться агресивно, а коли вони намагаються залякувати, неодмінно прийде і час розплати”, - сказав він і додав: “Я думаю, що країни НАТО повинні виробити ефективнішу політику стосунків із Росією. Адже нині вона знову грає м’язами.”