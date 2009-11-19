Населення Африки перевищило 1 мільярд

Фонд народонаселення ООН зробив заяву, що кількість людей, які живуть у країнах Африки, перевищила позначку в 1 мільярд, передає Бі-бі-сі.

Виконавчий директор Фонду Торайя Обеїд наголосила, що населення Африки подвоїлося за останні 27 років. Причиною цього, вважають у Фонді, є той факт, що більшість африканських жінок не можуть користуватися методиками планування сім`ї.

За словами чиновника ООН, найшвидше зростає населення в Уганді й Нігерії.

Хоча найбільш густонаселеними країнами на даний момент є Китай і Індія, за прогнозами, якщо в Африці збережуться нинішні темпи народження (а це 2,3% щороку), то за 13 років на "чорному континенті" проживатиме близько 1,5 млрд. жителів, додає РосБізнесКонсалтинг.

Водночас слід зазначити, що держави Африки - найбідніші на планеті - понад 70% африканців живуть за межею бідності.

Для довідки: Африка - другий завбільшки материк після Євразії. На території Африки 55 держав, з них 3 монархії, 1 - федеральна республіка (Нігерія), решта - республіки.