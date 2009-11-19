Росія має до українських президентів тільки одну вимогу

Будь-який із кандидатів у президенти України зустріне взаєморозуміння Москви, якщо проводитиме по відношенню до РФ добросусідську політику.

Про це заявив сьогодні російським журналістам міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ, передає «Эхо Москвы».

"У Росії є перевага тільки одного роду - ми хочемо, щоб в Україні було керівництво, яке було б спроможне домовлятися і яке не бачить в Росії неіснуючу загрозу, не намагається постійно всі свої проблеми звалювати на нас. Будь-який з учасників президентських перегонів, який проводитиме по відношенню до Росії дружню, шанобливу, добросусідську політику, зустріне взаєморозуміння і таку ж саму реакцію у відповідь", - запевнив С.ЛАВРОВ.

"Хочемо бачити Україну нашим добрим сусідом, другом, союзником, країною, з якою ми на рівноправній і шанобливій основі вирішуватимемо всі питання, - підкреслив він. - Якщо основа буде рівноправна і шаноблива, якщо ми думатимемо про інтереси наших громадян, їх сподівання, то не бачу жодного питання, поки що не вирішеного в нашому порядку денному, яке б не піддавалося узгодженню і взаємоприйнятному врегулюванню".