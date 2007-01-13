Буш допоможе білоруській опозиції

Президент США Джордж БУШ підписав закон, що робить жорсткішими економічні санкції проти Білорусі і передбачає надання допомоги політичній опозиції.

Як передає ІТАР-ТАСС, цей документ, який дістав назву "Закон про демократію в Білорусі", раніше був схвалений обома палатами Конгресу США. В його основу покладено висновок про систематичне "порушення урядом Білорусі прав людини і основоположних свобод". Загальний перелік претензій до білоруської влади викладено в одинадцяти пунктах. Тут фігурують звинувачення в нехтуванні "основоположних принципів демократичного управління", в порушеннях під час президентських і парламентських виборів, в нездатності влади розслідувати справи про зникнення лідерів опозиції, в переслідуванні політичних опонентів тощо.

Закон, зокрема, передбачає виділення фінансових коштів демократичним організаціям, які перебувають в опозиції до уряду Білорусі, і незалежній пресі в цій країні.