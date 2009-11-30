У Швейцарії заборонили будувати мінарети

Будівництво мінаретів "відтепер заборонене в Швейцарії", проте "мусульмани можуть, як і до цього, продовжувати сповідати свою релігію, в індивідуальному порядку або спільно". Таким чином Федеральна рада (уряд) Швейцарії відреагувала на підсумки загальнонаціонального рефередуму, що відбувся напередодні в країні. 57,5% громадян європейської країни погодилися з ініціативою ультраправої Швейцарської народної партії (ШНП). Вона пропонувала перешкодити "поступовій ісламізації країни" і для цього - конституційно заборонити спорудження нових мінаретів, з яких мусульмани закликаються на молитву, повідомляє ІТАР-ТАРС. 42,5% швейцарців не підтримали ініціативу ШНП. Лідером виявився кантон Женева, де з "народниками" не погодилися 60% жителів. Проте в цілому проти будівництва мінаретів виступили жителі 22 кантонів (з 26). Явка становила 53,4%