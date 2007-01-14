У гуртожитку Московського університету вибухнула саморобна бомба
10:45, 14 січня 2007Світ
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Студент-хімік госпіталізований
У Москві в гуртожитку Московського державного університету спрацював вибуховий пристрій, виготовлений студентом, повідомили РІА Новости в правоохоронних органах столиці.
За даними силових структур, інцидент стався у будинку 19 корпус 2 по вулиці Шверника.
"На 13-му поверсі в будівлі гуртожитку МГУ на кухні при виготовленні студентом саморобного пристрою стався вибух", - відзначив співбесідник агентства.
За його словами, вибух еквівалентний за потужністю 50 грамам тротилу. Студент з осколковими пораненнями госпіталізований.
Проводиться розслідування.
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