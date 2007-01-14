У гуртожитку Московського університету вибухнула саморобна бомба

У Москві в гуртожитку Московського державного університету спрацював вибуховий пристрій, виготовлений студентом, повідомили РІА Новости в правоохоронних органах столиці.

За даними силових структур, інцидент стався у будинку 19 корпус 2 по вулиці Шверника.

"На 13-му поверсі в будівлі гуртожитку МГУ на кухні при виготовленні студентом саморобного пристрою стався вибух", - відзначив співбесідник агентства.

За його словами, вибух еквівалентний за потужністю 50 грамам тротилу. Студент з осколковими пораненнями госпіталізований.

Проводиться розслідування.