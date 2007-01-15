Путін подарує Лукашенку 40% білоруського бюджету

Президент РФ Володимир ПУТІН вважає, що в компромісі з Мінськом, Росія платить за м`який, союзницький перехід до ринкових відносин й підтримку білоруського народу.

Про це В.ПУТІН заявив сьогодні на нараді з членами уряду Росії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За словами В.ПУТІНА, пряма або прихована підтримка білоруської економіки Росією «продовжуватиметься впродовж довгого часу, хоча, починаючи з цього року, вона значно скорочується».

«По газу вона (підтримка – УНІАН) вимірюється приблизно в 3,3 мільярда доларів, по нафті й нафтопродуктам - у 2,5 мільярда доларів. Друга цифра порахована точно й узгоджена з білоруською стороною. Разом - це 5,8 мільярда доларів тільки на енергоносії, це підтримка білоруської економіки в 2007 році», - сказав Президент Росії.

За даними В.ПУТІНА, підтримка Росією економіки Білорусі становить понад 40% від обсягу державного бюджету Білорусі. «Якщо пригадати, що, за даними нашого Мінфіну, весь бюджет Білорусі в 2007 році в доларовому еквіваленті - це близько 14 мільярдів, то наша підтримка виражається в цифрі приблизно 41 відсоток. Погодимося, що це багато», - додав він.