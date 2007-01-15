Іракські бойовики воюють за допомогою знімків Google Earth

При організації нападів на розташовані в Басрі британські військові бази іракські повстанці користались аерознімками, взятими з сайту Google Earth, повідомляє газета The Daily Telegraph.

Як розповіли джерела у військовій розвідці Великобританії, роздруки фотографій з цього інтернет-ресурсу були знайдені серед документів, вилучених в будинках бойовиків під час проведених минулого тижня рейдів.

На супутникових знімках можна детально розглянути внутрішній устрій баз, зокрема, місце розташування житлових блоків, убиралень і автопарковок. Як вважають розвідники, за допомогою кадрів Google Earth бойовики могли визначати розташування найвразливіших військових об`єктів.

За даними британського видання, за останні півроку в результаті регулярного мінометного і ракетного обстрілу по британських військових базах в Басрі, один військовослужбовець загинув, кілька дістали поранення.

Представник Google в своєму коментарі зазначив, що інформація, яку можна використати "як на благо, так і на шкоду", доступна для суспільства в різних формах. Проте при цьому компанія запевняє, що завжди готова "прислухатися до державних запитів", причому переговори з військовими в Іраку вже ведуться.

Деякі з британських солдатів, які що проходять службу в Басрі, заявили про намір подати на компанію Google до суду в разі, якщо вони постраждають від обстрілу, здійсненого за допомогою аерознімків.

Лента.ру