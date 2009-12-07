Ево Моралес переобраний президентом Болівії

Президент Болівії Ево Моралес переобраний на другий термін як голова держави. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на дані exit-polls.

За попередньою інформацією, Моралес набрав близько 62-63 відсотків голосів, натомість за його основного суперника - колишнього військового Манфреда Рейєса Вілью (Manfred Reyes Villa) проголосували 23-24 відсотки виборців.

Крім Моралеса і Вільї, одним з головних кандидатів вважався Самуель Доріа Медіна (Samuel Doria Medina), кандидат від партії "Національна єдність", проте кількість поданих за нього голосів наразі невідома.

Відповідно до законів республіки, другий президентський термін Моралеса триватиме до 2015 року. Його переобрання стало можливим завдяки внесеним до конституції поправкам, які дозволяють обрання чинного глави держави на два терміни поспіль.

Ці поправки навесні нинішнього року призвели до конфлікту між Конгресом і президентом. Тоді опозиція заблокувала законопроект, що дозволяв переобрання президента країни на другий термін, а також збільшував кількість мандатів представників місцевих індійських меншин у Конгресі.

У відповідь на блокування Моралес оголосив голодування, яке тривало шість днів і закінчилося згодою опозиції в обмін на включення до закону положень про повторну перевірку списків виборців з використанням біометричних даних, оскільки, на думку частини Конгресу, старі списки застаріли і не відображали реальної ситуації в країні.

Ево Моралес займає посаду президента Болівії з січня 2006 року, нагадує Лента.ру. За час його правління були націоналізовані ряд галузей промисловості. Зокрема, в 2008 році уряд націоналізував найбільшу газопровідну компанію Transredes Transporte de Hidrocarburos, а трохи раніше було оголошено про націоналізацію трьох нафтових і однієї телекомунікаційної компанії.

За словами президента, націоналізація стратегічних галузей промисловості необхідна для того, щоб доходи від продажу натуральних ресурсів справедливо розподілялися між жителями всієї країни.