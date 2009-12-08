США і Польща підпишуть договір про статус американських військ

Договір про статус американських військ на території Польщі (договір SOFA, Status of Forces Agreement) буде підписаний 10 грудня у Варшаві, повідомив РІА “Новости” офіційний представник МЗС Польщі Петро Пашковський.

Американські військовослужбовці займатимуться обслуговуванням ракет ППО США "Петріот". Очікується, що перша ротаційна батарея "Петріот" з`явиться в Польщі наприкінці березня 2010 року.

"Польсько-американський договір SOFA буде підписаний у Варшаві, не у Вашингтоні. Йдуть останні приготування до підписання документа", - сказав Пашковський.

Відповідно до раніше досягнутих домовленостей, документ підпишуть заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Елен Тошер і заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Коморовський.

У Варшаві розраховують, що Польща одержить американські бойові, а не навчальні комплекси "Петріот", які будуть інтегровані в зовнішню систему ППО країни.

Угода про статус збройних сил (SOFA) визначає рамки взаємин американських військ з країнами, на території яких розміщуються їх частини. Зокрема, в угоді прописаний механізм сплати податків американськими військовими, а також те, під чию юрисдикцію потрапляють військовослужбовці в разі скоєння злочину на території держави, де дислокований військовий контингент. США підписали такі документи з урядами Іраку, Італії, Іспанії та іншими країнами, на території яких розміщені американські військові бази або регулярні частини збройних сил.