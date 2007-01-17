Московських школярів супроводжуватимуть міліційні ескорти

У зв`язку із заявою Національного антитерористичного комітету про можливість терористичних актів у Москві скасовані всі поїздки організованих груп школярів громадським транспортом, повідомив РІА новості керівник прес-служби Департаменту утворення столиці Олександр Гаврілов.

"Для переміщення учнів на різні заходи використовуватимуться виключно "шкільні" автобуси, їх супроводжуватимуть нарядами міліції, а перед поїздкою будуть перевіряти кінологічні служби на можливу наявність вибухових речовин", - підкреслив Гаврілов.

Він пояснив, що всі пересування школярів організованими групами на наземному громадському транспорті, в метрополітені, приміських електропоїздах, зокрема на екскурсії і в музеї, скасовані з середи до особливого розпорядження.

У всіх освітніх установах столиці вже проведена роз`яснювальна робота з охороною, повідомив він.

"Роз`яснювальні бесіди про те, як поводитися у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом сьогоднішнього дня будуть проведені і зі всіма педагогічними колективами, а також дітьми, що знаходяться в освітніх установах міста", - відзначив Гаврілов.

Раніше повідомлялося, що в московському метро відключився стільниковий зв`язок.

МТС, Вимпелком (торгова марка Білайн) і Мегафон припинили роботу своїх мереж в Московському метрополітені, повідомили РІА Новості представники цих компаній.

У прес-службах компаній не називають причин відключення базових станцій в метро, неофіційно представники компаній говорять, що це пов`язано з оголошеною терористичною загрозою.