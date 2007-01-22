Собака Путіна налякав канцлера Німеччини (фото)

Ангела Меркель, Володимир Путін та лабрадор Коні. Фото AFP

Собака Володимира Путіна - лабрадор Коні, який був присутній на недільній зустрічі президента з Ангелою Меркель, налякав канцлера Німеччини.

Як пише спеціальний кореспондент "Комерсанта" Андрій Колесніков, Меркель помітно схвилювалася, побачивши Коні поряд з російським лідером. А коли собака неквапливо пішов у бік фотокореспондентів, канцлер вимовила: "Зараз журналістів їстиме". На думку Колеснікова, Меркель сказала цю фразу мрійно.

Президент спробував заспокоїти гостю, попросивши не боятися Коні, оскільки "вона не кусається". Не дивлячися на це, Меркель завмирала і переставала слухати кожного разу, коли Коні відволікалася від "поїдання" журналістів і підходила до канцлера, пише "Комерсант". Щоби відновити порядок, президентові навіть довелося схопити собаку за нашийник і ляснути.

Недільна зустріч Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель проходила в сочинській резиденції "Бочаров ручей". Лідери двох країн обговорили широке коло питань, від майбутнього статусу Косово до енергобезпеки Європи.

Лента.ру