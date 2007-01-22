США: бази ПРО в Польщі і Чехії не становлять загрози для Росії

США відкинули критику з боку Росії щодо планів Пентагону розмістити в Східній Європі базу протиракетної оборони. У заяві американського Держдепартаменту також зазначено, що США відкриті для співпраці з Росією в рамках цієї ініціативи, передає Associated Press.

Переговори з Польщею і Чеською Республікою "срямовані на ті безвідповідальні держави", які, можливо, володіють ракетними технологіями, "здатними становити загрозу для наших друзів і союзників, і які можуть загрожувати Сполученим Штатам", заявив офіційний представник Держдепартаменту США Шон Маккормак. При цьому він ніяк не прокоментував переговори помічника держсекретаря США Деніела Фрайда з керівництвом Польщі і Чехії щодо розміщення на території цих країн американських комплексів протиракетної оборони (ПРО).

Раніше Д.Фрайд висловив думку керівництва США, що американські бази ПРО в Східній Європі не становлять загрози для Росії, оскільки, за його словами, вони призначені для зміцнення оборони Європи і запобігання атак з боку країн-ізгоїв. До останніх США відносять в першу чергу Іран і Північну Корею.

Іншу оцінку планам США дав командувач Космічними військами РФ генерал-полковник Володимир Поповкін. Він сказав, що можливе розміщення радіолокаційних станцій у Чехії та позиційного району антиракет в Польщі несе загрозу Росії. За словами В.Поповкіна, російська сторона уважно стежить за цими процесами і вживатиме відповідні заходи в зв`язку з цим.