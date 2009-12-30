Обама виділить 30 млрд. дол. малому бізнесу

Президент США Барак Обама планує виділити 30 млрд дол. як урядову фінансову допомогу малому бізнесу. За рахунок програми фінансування цього сектора уряд США розраховує істотно прискорити відновлення економіки.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на внутрішній документ Казначейства США, на підтримку споживчого і бізнес-сектора підуть 40 млрд дол., з яких, - 30 млрд дол. будуть виділені безпосередньо компаніям малого бізнесу. Ухвалення остаточного рішення щодо схеми реалізації програми очікується наступного року.

Раніше в жовтні ц.р. Б.Обама вже заявляв, що адміністрація планує розробити програму підтримки бізнесу, проте її деталей озвучено не було.

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