Оголошені результати виборів до сербського парламенту

Республіканська виборча комісія у четвер ввечері, за кілька хвилин до закінчення відведеного законом часу, повідомила остаточні результати виборів до Народної Скупщини (парламенту) Сербії, які відбулися минулої неділі.

Найбільшу кількість голосів набрала Сербська радикальна партія, очолювана Воїславом Шешелем, який нині перебуває у в`язниці Гаагського трибуналу, - 28,59% громадян, що проголосували.

"Демократична партія" президента країни Бориса Тадича одержала 22,71% голосів, коаліція "Демократична партія Сербії - Нова Сербія" на чолі з прем`єр-міністром країни Воїславом Коштуницею - 16,66%.

Три інші партії, що подолали 5-відсотковий бар`єр, значно відстали від лідерів. Зокрема, партія "Г-17 плюс" набрала 6,82%, Соціалістична партія Сербії - 5,64% і коаліція чотирьох партій, на чолі з Ліберально-демократичною партією, - 5,31% голосів виборців.

У парламенті будуть представлені і п`ять партій національних меншин - угорці, цигани й албанці, які пройшли до найвищого законодавчого органу країни за спеціальними квотами. Кращий результат у цій категорії показав Союз угорців Воєводини - 1,30% голосів.

Згідно з даним РВК, у сьомих за ліком багатопартійних парламентських виборах взяли участь 60,56% з 6 мільйонів 653 тисяч внесених до списків громадян. Такої високої явки не було з 1990 року, коли до виборчих урн прийшло більше 70% виборців.

Коментуючи остаточні підсумки виборів, спостерігачі в Бєлграді зазначають, що фактично їх переможцем слід вважати не націоналістичну партію сербських радикалів, яка додала порівняно з попередніми виборами менш одного відсотка голосів, а "Демократичну партію" Тадича, за яку проголосували на 10% громадян більше, ніж 2003 року. Найбільших втрат (4,6%) зазнала партія "Г-17 плюс", лідером якої є колишній міністр фінансів Младжен Дінкич.