Завтра спостерігачі з країн НАТО зустрінуться з кандидатами

Парламентська Асамблея (ПА) НАТО на запрошення голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА направила в Україну делегацію з 27 членів для спостереження за перебігом президентських виборів 17 січня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи Департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України, зазначивши, що спостерігачі ПА НАТО перебували в Україні з подібними місіями у 2004, 2006 та 2007 роках.

Делегація спостерігачів ПА НАТО увійшла до складу міжнародної місії спостереження за виборами за участю представників ПА ОБСЄ, ПА Ради Європи та Європарламенту.

15 січня заплановані зустрічі членів делегації ПА НАТО з кандидатами на пост Президента України та представниками ЦВК. Після цього міжнародні спостерігачі відбудуть на виборчі дільниці.