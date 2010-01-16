Гаїті передала США контроль над столичним аеропортом

Прем`єр-міністр Гаїті Жан-Макс Бельрів підписав меморандум про передачу контролю за діяльністю аеропорту столиці Порт-о-Пренс Сполученим Штатам, повідомив заступник офіційного представника держдепартаменту США Філіп Кроулі.

"Прем`єр-міністр підписав меморандум про розуміння, який передає США контроль над аеропортом. Зрозуміло, ми нестимемо цю відповідальність стільки, скільки це буде необхідно, і до того моменту, поки уряд Гаїті не зможе знову взяти контроль на себе", - наводить слова Кроулі РІА "Новости".

За його словами, рішення передати контроль над аеропортом США пояснюється прагненням влади Гаїті прискорити надання допомоги населенню.

За останніми даними, під завалами вже знайдено 50 тисяч загиблих. Кількість жертв землетрусів може досягти 200 тисяч.