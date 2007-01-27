Буш вже почав лаятися з телевізором

Буш-отець та Буш-син. Фото з сайту freenet.de

Колишній президент США Джордж Буш, батько нинішнього президента, звинуватив ЗМІ в надмірній ворожості до свого сина. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Одна справа - неприємна критика, зовсім інше - коли журналісти виходять за рамки скептичного ставлення і поводяться відверто вороже, дозволяючи собі злобні адресні випади", - поскаржився політик.

"Це так жахливо, що я помічаю за собою речі, яких не повинен був би робити, - я починаю відповідати телевізору. При цьому я говорю те, чого моя мама напевно не схвалила би ", - відверто сказав Буш-старший.

Джордж Буш був 41-м американським президентом, його відносини з пресою зіпсувалися лише під час передвиборної кампанії 1992 року, після якої він програв на виборах. Його прихильники навіть поширювали кепки з написом "Досади журналістам - Переобери Буша".

Рейтинги його сина, Джорджа Буша-молодшого, скотилися до мінімальної відмітки за весь термін його президентства: зараз його популярність складає лише 33 відсотки. Причиною подібної антипатії американців стала програна іракська кампанія і новий план по збільшенню військової присутності США в Іраку.

Під час останніх виборів в Конгрес США, що стали фактично референдумом для Буша, очолювана ним республіканська партія зазнала нищівної поразки.

Лента.ру