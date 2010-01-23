Чорноморський флот РФ спростовує повідомлення про НП на своєму кораблі

Чорноморський флот Росії спростовує інформацію про те, що в Чорному морі терпить лихо один з його кораблів.

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією штабу Чорноморського флоту РФ, "усі технічні вузли на кораблях Чорноморського флоту, що знаходяться в морі, справні, і ніяких збоїв у їхній роботі не немає".

Як повідомляв УНІАН, за даними джерела в штабі ЧФ РФ, у Чорному морі, за 100 кілометрів від Севастополя, терпить лихо корабель Чорноморського флоту Російської Федерації.

Військовий експерт, редактор видання «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК уточнив, що терпить лихо плавуча майстерня ПМ-138, яка входить до складу групи суден забезпечення Чорноморського флоту РФ. За даними експерта, судно сьогодні вранці, набравши води в паливні цистерни, втратило хід, перебуваючи у відкритому морі на відстані близько 100 км на південь від Севастополя.

Із Севастополя на допомогу судну вийшов морський буксир «Шахтер».

Як повідомив Д.ТИМЧУК, у лютому 2008 року плавуча майстерня ПМ-138, збудована 41 рік тому, вже терпіла лихо в Егейському морі.