Порошенко розповів американцям про поліпшення відносин з Росією

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО відзначає поліпшення відносин з Російською Федерацією протягом останнього часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати.

“За останні три місяці наші відносини з РФ вже змінилися, і ми це демонструємо в усіх сферах”, – сказав він.

За словами глави МЗС, обидві країни ще не досягли відносин дійсно стратегічного партнерства, але після економічного саміту в Ялті, що відбувся у листопаді 2009 року, вже помітні постійні кроки вперед.

“Ми з 1 січня зняли певні бар’єри в торгівлі з Росією, і ми розробили дуже позитивний сценарій, який буде впроваджуватися після 7 лютого”, – зазначив міністр.

П.ПОРОШЕНКО також висловив упевненість, що за дуже короткий час українсько-російські відносини значно поліпшаться, і всі це відчують. “Мій досвід ведення переговорів з російськими партнерами вселяє в мене достатньо оптимізму”, – сказав він.

На думку глави МЗС, у погіршенні українсько-російських відносин була винна не лише Україна. Російська політика, вважає міністр, багато в чому базується на емоціях, але вона має бути прагматичною і взаємовигідною.