Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Сьогодні ООН відзначає Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту.

У своєму посланні Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун закликав народи зберігати пам`ять про Голокост і відстоювати людську гідність для всіх, повідомляє NEWSru.

Він нагадав, що 65 років тому був звільнений найбільший і сумнозвісний табір смерті Аушвіц-Біркенау (Освенцим).

"Через жахи гетто й нацистських таборів смерті пройшла незліченна кількість чоловіків, жінок і дітей, яким, проте, вдалося вижити. Всі вони хочуть донести до кожного з нас найважливішу думку - думку про тріумф людського духу", - йдеться в посланні Генерального секретаря ООН.

Тим, хто пережив Холок ост, відводиться важлива роль у тому, щоб уроки цієї трагедії були збережені в пам`яті майбутніх поколінь, зазначає голова ООН. "Люди, які пережили Голокост, будуть із нами не вічно. Але пам`ять про те, що вони пережили, має залишатися з нами", - заявив ПАН Гі Мун, вказавши, що історії цих людей "повинні зберегтися в пам`ятниках, в підручниках і, перш за все, в рішучому прагненні людства запобігти геноциду та іншим тяжким злочинам".

Урочиста церемонія й концерт "Пам`ять про Голокост: спадщина тих, хто залишився в живих" на честь 65-ї річниці звільнення табору смерті Освенцим відбудеться ввечері в залі Генеральної Асамблеї ООН.