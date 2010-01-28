Саркозі: банки більше не виконують своїх справжніх функцій

У Давосі (Швейцарія) відкрився Світовий економічний форум.

Як передає ІТАР-ТАРС, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, відкриваючи роботу 40-го Світового економічного форуму, заявив про необхідність змінити існуючі в світі правила банківської діяльності, заходи із забезпечення безпеки операцій банків і норми їх звітності.

"Якщо цього зроблено не буде, ми тим самим поставимо під загрозу ризику власне майбутнє", - відзначив Н.САРКОЗІ.

"В світі склалася неприпустима ситуація, коли банки більше не виконують своїх справжніх функцій. Завдання банкіра - це не спекулювати, а аналізувати ризики, які можуть бути пов`язані з видачею кредитів", - заявив Президент Франції.