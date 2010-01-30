Біля берегів Туреччини пором зіткнувся з латвійським судном

Сьогодні близько 14.30 неподалік від Стамбулу зіткнулися швидкісний турецький пором Mehmet Reis-11 з 350 пасажирами на борту і латвійський рефрижератор New Breeze, що прямував до українського порту.

Як повідомляє «Морський бюлетень – Совфрахт», унаслідок зіткнення пором одержав сильні пошкодження, постраждали не менш як 20 пасажирів.

Пором, що прямував за маршрутом Бандірма-Єнікапі, після зіткнення повернувся до Стамбулу.

Причини інциденту з`ясовуються.

Рефрижератор прямував в Україну, на судні перебувають 19 членів екіпажу: один латиш, двоє росіян, п`ятеро українців і 11 філіппінців.