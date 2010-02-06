Після президентських виборів зовнішня політика України не зміниться

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що після президентських виборів зовнішньополітичні пріоритети України не зміняться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, таку думку він висловив сьогодні у Мюнхені під час зустрічі з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. У центрі уваги перебували питання поглиблення українсько-німецького співробітництва та подальшої підтримки Німеччиною європейського курсу України.

Віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини дав високу оцінку виборчому процесу в Україні, відзначивши його демократичний та прозорий характер. Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ висловив сподівання, що другий тур голосування теж пройде у відповідності до європейських стандартів, що позитивно вплине на подальшу інтеграцію України в ЄС.

Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ відзначив активну та позитивну роль, яку відіграє П.ПОРОШЕНКО.

Зі свого боку керівник українського МЗС подякував за високу оцінку та підкреслив, що позитивна та довірча атмосфера, яка склалася між главами зовнішньополітичних відомств Німеччини та України, є важливим елементом активізації традиційних партнерських відносин між двома країнами.

Міністр закордонних справ України висловив переконання, що головні пріоритети зовнішньої політики України залишаться незмінними, незалежно від результатів виборів, оскільки вони базуються на національних інтересах. Він наголосив, що український народ, на практиці склавши тест на європейську зрілість, вправі очікувати від ЄС відповідних сигналів та практичних кроків щодо перспектив європейської інтеграції та візової лібералізації. В ході бесіди глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив на необхідності врегулювання питання щодо видачі довготермінових віз українським перевізникам у відповідності до Угоди з ЄС про спрощення оформлення віз.

Міністр закордонних справ України висловив сподівання, що Німеччина з її вагомим голосом в ЄС однією з перших зробить свій конкретний внесок в інтересах європейського майбутнього України.

Під час зустрічі міністри детально обговорили практичні кроки співпраці між зовнішньополітичними відомствами обох країн. Домовлено, що головними заходами на найближчу перспективу стануть зустріч у форматі «Веймарський трикутник + Україна» на рівні міністрів закордонних справ, а також офіційний візит Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ до України.