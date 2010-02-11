НАТО називає двосторонньою угоду США і Румунії щодо ПРО

Домовленість між США і Румунією про розміщення на румунській території американських ракет-перехоплювачів SM-3 є двосторонньою, заявив у середу офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай.

"Це суто двостороння домовленість", - сказав він журналістам у Брюсселі.

При цьому він не виключив, що елементи протиракетної оборони США у ряді країн Європи можуть бути інтегровані в натовську систему протиракетної оборони, "але про це поки не йдеться".

За словами Аппатурая, НАТО нині вивчає питання про створення власної системи ПРО для Європи і те, чи "належатиме США центральне місце в цій системі, але рішення з цього приводу поки що не ухвалено", повідомляє РІА "Новости".

Президент Румунії Траян Бесеску 4 лютого оголосив про згоду розмістити на території країни ракети-перехоплювачі, передбачені новою системою ПРО США. Вашингтон підтвердив плани розміщення ракет у Румунії.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу МЗС України, Україна на експертному рівні вивчає наслідки згоди Румунії розмістити на своїй території елементи американської ПРО. МЗС розраховує "на предметне обговорення всіх аспектів питання, зокрема отримання відповідних роз`яснень під час майбутніх консультацій з усіма причетними сторонами".

"Як сусідня з Румунією держава, ми не можемо залишити без уваги плани розміщення нової системи в безпосередній близькості до наших кордонів, і додатково з елементами базування в акваторії Чорного моря", - наголосив спікер МЗС.