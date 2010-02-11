Президент Європейської Ради привітав Януковича

Президент Європейської Ради Херман вн РОМПОЙ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європейської Ради.

“Я хотів би передати мої сердечні привітання з обранням вас Президентом України”, - написано у листі Президента Європейської Ради.

Х.Ван РОМПОЙ зазначив, що Україна та ЄС мають тісні відносини на базі спільних цінностей та взаємного інтересу, який включає в себе спільні зобов’язання сприяти ринковим реформам, повазі до верховенства права та принципів демократії з метою тривалого благополуччя та безпеки народів України та ЄС.

“В цьому контексті я особливо вітаю той факт, що вибори в цілому були проведені відповідно до міжнародних стандартів”, - написав Президент Європейської Ради.

Х.Ван РОМПОЙ також висловив впевненість в подальшому поглибленні двосторонніх відносин та якомога швидшому підписанні угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Завершуючи листа, хотів би скористатися цією можливістю запросити вас відвідати Брюссель при найближчій нагоді”, - написав Президент Європейської Ради.