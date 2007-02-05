Білорусь різко збільшує тарифи на транзит нафти

Міністерство економіки Білорусі з 15 лютого 2007 року різко збільшує тарифи на транзит нафти системою магістральних трубопроводів. Мінекономіки встановило тарифи на послуги з транзиту нафти без ПДВ у розмірі від 1,29 до 3,5 долара за тонну на 100 км.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС .

Нинішні тарифи на транзит нафти по території Білорусі були узгоджені з Мінпалива Росії ще в грудні 1995 р. в доларах і з того часу не змінювалися: вони становили 0,41 - 0,6 долара за тонну. Протягом 2005 р. концерн "Белнефтехим" неодноразово направляв уряду Білорусі пропозиції щодо збільшення вартості транзиту. Враховуючи зростаючі витрати на перекачування нафти по трубопровідній системі, концерн пропонував збільшити вартість транспортування в 1,5-2 рази залежно від напрямку. У 2006 р. через Білорусь було поставлено транзитом російської нафти в обсязі 78,7 млн. тонн (98,8 відсотка до рівня 2005 р.).

Як повідомляв УНІАН, Росія з 1 січня 2007 року ввела експортне мито на поставку нафти у розмірі 180,7 дол./т. У відповідь концерн «Белнефтехим» повідомив російську компанію «Транснефть» про введення з 1 січня мита у розмірі 45 доларів за тонну нафти.

Водночас, в Міністерстві економічного розвитку РФ вважають, що введення Білоруссю мит на російську нафту, що транспортується через республіку, суперечать діючим двостороннім торговельно-економічним угодам.