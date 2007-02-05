Товарообіг України з Китаєм перевищив 4 млрд. доларів

Минулого року товарообіг між Україною та Китаєм перевищив 4 млрд. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це заявив заступник голови Комітету у закордонних справах Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради КНР Чжоу КЕЖЕНЬ на зустрічі з першим заступником голови Верховної Ради України Адамом МАРТИНЮКОМ.

За словами Ч.КЕЖЕНЯ, українсько-китайські взаємини розвиваються динамічно і стабільно, зокрема, у економічній сфері. Минулого року, сказав він, товарообіг між Україною та Китаєм перевищив 4 мільярди доларів США. На думку Ч.КЕЖЕНЯ, це є знаковим показником, оскільки цього року виповнюється 15 років від дня встановлення дипломатичних відносин між Україною і КНР.

Сторони підкреслили взаємну зацікавленість у розширенні економічного співробітництва, зокрема, у сфері авіабудування, атомної енергетики, у науково-технічній галузі, збільшенні взаємного інвестування.

Співрозмовники висловилися за необхідність інтенсифікації роботи над новим політичним Договором про принципи відносин і співробітництво між Україною і КНР у ХХІ столітті.

Також під час зустрічі А.МАРТИНЮК і Ч.КЕЖЕНЬ обмінялися думками щодо політико-економічної ситуації в Україні та КНР і питання щодо поглиблення економічної складової співпраці двох держав.

Крім того, вони обговорили питання щодо майбутнього візиту голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА до Китаю, який запланований на березень поточного року. Перший заступник голови ВР висловив переконання, що цей візит сприятиме поглибленню співробітництва між двома державами, зокрема, їх парламентської складової.