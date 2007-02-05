Путін дозволив користуватися книгами в карцері

Володимир Путін підписав закон, який дозволяє підозрюваним і звинуваченим у вчиненні злочинів користуватися книгами в період утримання в карцері.

Підписаний головою держави Федеральний закон "Про внесення змін до Закону Російської Федерації "Про установи і органи, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі" та окремі законодавчі акти Російської Федерації" був ухвалений Держдумою 19 січня 2007 р. і схвалений Радою Федерації 24 січня 2007 р., повідомили РІА “Новости” в прес-службі президента.

З метою приведення законодавства РФ про утримання під вартою у відповідність із загальновизнаними нормами міжнародного права Федеральним законом пропонується виключити з частини 4-ої статті 40 Федерального закону "Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів" заборону на користування книгами, газетами, журналами і іншою літературою в період утримання підозрюваних і звинувачених у карцері.

РІА "Новости"