Росії доведеться експортувати енергоресурси, оминаючи країни-транзитери

Росія в експорті енергоресурсів орієнтуватиметься на свої можливості, а не на транзитні держави, заявив глава Міністерства промисловості й енергетики РФ Віктор Христенко.

"Часто транзитні території намагаються використовувати своє розташування не для "зчеплення" всіх ланок, якими вони є в енергетичному ланцюжку, а виключно для вирішення своїх конкретних питань, не пов`язаних з транзитом, а з чимось іншим", - сказав Христенко на прес-конференції в РІА Новости.

Міністр назвав "абсолютно ненормальною" ситуацію, коли транзитні держави, вирішуючи свої завдання, перекладають ризики на дві інших ланки цього ланцюжка - видобуток і споживання.

"Ми відкрито і достатньо давно вже заявляли про те, що Російська Федерація, маючи велику територію з морським виходом на всі боки - на південь, північ, захід і схід, поза сумнівом, у своїй стратегії орієнтуватиметься на використання своїх територіальних можливостей", - зазначив міністр.

На його думку, таким чином буде розширена географія експорту російських енергоресурсів.

"Це не тільки покриває ризики транзитних територій, але, перш за все, безумовно, створює додатковий імпульс для розвитку російської економіки, дає додаткові кошти для російського бюджету і розширює географію російських вуглеводнів на глобальному ринку", - сказав Христенко.

Міністр зауважив, що "серйозне розуміння ризиків транзитних територій" викликане не тільки останніми подіями навколо енергопостачань через Білорусію, а й іншими чинниками.

РІА "Новости"